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Стало известно о пятикратном росте спроса на туры в Узбекистан

АТОР: количество прибытий россиян в Узбекистан растет уже четвертый месяц подряд

Фото: Shutterstock

Представители туриндустрии заявили о повышенном интересе россиян к путешествиям в Узбекистан, а также назвали стоимость осенних туров в республику. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В компании «Русский Экспресс» сообщили о пятикратном росте спроса по направлению — эксперты объясняют такую динамику в том числе появлением «карточных» туров на рынке. По словам специалистов «Веди групп», популярность Узбекистана также обусловлена большим количеством прямых рейсов и отсутствием коронавирусных ограничений на въезд.

Как следует из данных госкомстата республики, количество прибытий россиян растет уже четвертый месяц подряд. В апреле было зафиксировано порядка 29 тысяч визитов, в июне — около 53 тысяч, а в июле — свыше 61 тысячи.

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Самым популярным форматом отдыха в Узбекистане остаются экскурсионные путевки с посещением Бухары и Самарканда. В среднем недельный тур обойдется в 72-76 тысяч рублей на двоих. Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин добавил, что менее продолжительные путевки на четыре-пять дней можно приобрести за 50 тысяч рублей.

«Из Москвы с вылетами в начале сентября есть авиабилеты по 25-27 тысяч рублей в обе стороны. Таким образом, тур на двоих в Узбекистан обойдется от 100 тысяч рублей на двоих», — пояснил он.

Ранее в АТОР сообщили о высоком спросе на отдых в Узбекистане, Азербайджане и Армении среди россиян осенью. Согласно данным туроператора Coral Travel, рост спроса на турпакеты в эти страны в 2022 году составил около 80 процентов по сравнению с «допандемийным» 2019 годом.

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Мария Гейн
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