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Россиянин рассказал о полученной по WhatsApp повестке

Россиянин рассказал, что получил повестку через WhatsApp

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / Globallookpress.com

Москвич получил повестку от участкового через мессенджер WhatsApp. Об этом он рассказал корреспонденту «Ленты.ру» у военкомата Тверского района города.

35-летний рядовой, отслуживший срочную службу в 2008 году, сообщил, что получил повестку в электронном виде 23 сентября. По словам мужчины, он не имеет никакой воинской специальности.

«Мне в электронном виде участковый скинул повестку — по WhatsApp. Я был в другом городе в отъезде, поэтому я сказал, что смогу в понедельник приехать. По идее, так нельзя. Я могу поехать домой и ждать, но смысл того, что я буду кататься? Да и спровоцировать не готов, зачем. Либо отправят туда, либо домой — в любом случае куда-то отправят», — поделился он.

Дома россиянина ждет супруга и двое несовершеннолетних детей. «Ни в какую не хотят отправлять, но от меня ничего не зависит», — отметил мужчина.

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21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Украины. В нем глава государства объявил о частичной мобилизации в стране.

Как позже уточнил глава Минобороны России Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, они останутся на территории страны. Также не планируют мобилизовать студентов.

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Виктория НемисЕкатерина Смирная
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