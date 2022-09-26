Стало известно о планах Британии смягчить визовые требования

The Sunday Times: Британия смягчит визовые требования для привлечения трудовых мигрантов

Правительство Великобритании может увеличить прием трудовых мигрантов для того, чтобы справиться с острой нехваткой рабочих рук. Для этого власти планируют смягчить визовые требования. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

По данным издания, в ближайшее время премьер-министр Лиз Трасс увеличит лимит на привлечение сезонных рабочих в сфере сельского хозяйства, а также расширит список профессий, на которые распространяется облегченная процедура получения рабочих виз.

Так, в перечне могут оказаться специалисты по прокладке широкополосной сети интернета. Это может потребоваться для того, чтобы выполнить обещание британского правительства сделать скоростной интернет доступным для 85 процентов населения страны к 2025 году. Ожидается, что власти Великобритании пойдут на смягчение требований к знанию английского языка, который необходим для получения рабочей визы.

По данным газеты, подобный план вызовет сопротивление ряда должностных лиц, включая министра внутренних дел Суэллы Браверман, министра внешней торговли Кеми Бэйднока и министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Джейкоба Рис-Могг. Политики в ходе референдума 2016 года поддерживали выход страны из Европейского союза. Одним из главных лозунгов сторонников Brexit была более жесткая и независимая от Брюсселя миграционная политика.

Ранее генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш оценил идею о визовых ограничениях для россиян. Он назвал эту инициативу негативной и отметил, что после начала российский спецоперации на Украине отношения между Россией и Евросоюзом заметно ухудшились.

