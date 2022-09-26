Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Запорожье задержали призывавших к экстремизму на референдуме

Глава Запорожья Балицкий: в регионе задержали призывавших к экстремизму на референдуме

Фото: РИА Новости

В Запорожской области задержали лиц, призывавших к экстремизму во время проведения референдума о выходе из состава Украины и вхождении в Россию. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас есть целый ряд задержанных, тех, кто призывал к экстремистским действиям, кто так или иначе напрямую или косвенно участвовал в экстремистской деятельности. Эти люди сейчас задержаны, дальнейшую их судьбу будем определять уже посредством действующего внутри у нас законодательства», — рассказал Балицкий.

Глава региона отметил, что в дни голосования Украина пытается устроить разные провокации. 25 сентября в Мелитополе взорвалась машина. «Ее разорвало на две части большим зарядом взрывчатки», — рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В США оценили вероятные последствия правого поворота Европы для Украины
Россиянам назвали указывающие на психическое расстройство безобидные привычки
Обновление Windows 11 сломало игры на ПК
В России изменили правила поступления в вузы
Пострадавший при стрельбе в Ижевске школьник рассказал о случившемся
Африканские баскетболистки устроили драку после поражения на чемпионате мира
В Казахстане активизировали обслуживание прибывающих иностранцев
В Запорожье задержали призывавших к экстремизму на референдуме
Глава Крыма раскрыл подробности мобилизации сына
Россия приостановила соглашение об избежании двойного налогообложения с Латвией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.