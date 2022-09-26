В Запорожье задержали призывавших к экстремизму на референдуме

Глава Запорожья Балицкий: в регионе задержали призывавших к экстремизму на референдуме

В Запорожской области задержали лиц, призывавших к экстремизму во время проведения референдума о выходе из состава Украины и вхождении в Россию. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас есть целый ряд задержанных, тех, кто призывал к экстремистским действиям, кто так или иначе напрямую или косвенно участвовал в экстремистской деятельности. Эти люди сейчас задержаны, дальнейшую их судьбу будем определять уже посредством действующего внутри у нас законодательства», — рассказал Балицкий.

Глава региона отметил, что в дни голосования Украина пытается устроить разные провокации. 25 сентября в Мелитополе взорвалась машина. «Ее разорвало на две части большим зарядом взрывчатки», — рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.