В России отменили концерты группы АИГЕЛ

Группа АИГЕЛ объявила, что попала в черный список артистов

Дуэт поэтессы Айгель Гайсиной и электронного музыканта Ильи Барамии АИГЕЛ объявил, что попал в черный список артистов. На странице группе во «ВКонтакте» сообщается, что ее концерты в России отменили.

«Дорогие друзья, к сожалению, 1 сентября 2022 года группа АИГЕЛ попала в список артистов, концерты которых "не рекомендованы" на территории РФ. Клубы городов вынуждены отменить наши выступления под давлением властей. Уже можно сдавать билеты. До новых встреч и берегите друг друга!» — говорится в посте.

Проект АИГЕЛ стартовал в 2017 году с альбома «1190», трек «Татарин» из которого стал вирусным. Всего АИГЕЛ выпустили четыре альбома — «1190», «Музыка», «Эдем» и «Пыяла», несколько синглов и EP. Cамые заметные клипы — «Татарин», «Принц на белом», «Четкий» и You’re Born.

Летом в интервью BBC News солист группы Little Big Илья Прусикин сказал, что участников коллектива внесли в черный список, так как они выступили против военной спецоперации на Украине. Он пояснил, что эти перечни запрещенных исполнителей не являются официальными, а носят рекомендательный характер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о таких списках.