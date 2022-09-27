В Херсонской области решили не объявлять о независимости

Глава Херсонской области Сальдо заявил, что регион не будет объявлять о независимости

После объявления результатов референдума о присоединении Херсонской области к России регион не будет объявлять о создании на своей территории независимого государства. Об этом заявил глава областной администрации Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Граждане хотят, чтобы мы были в составе Российской Федерации. А Российская Федерация — это независимое государство, поэтому какой-то промежуток времени он, наверное, технологически будет, просто объявляться не будет. Специального объявления не будет», — пояснил он.

Ранее Сальдо высказывал надежду, что переходный период по вхождению Херсонской области в состав России будет недолгим. Глава региона также добавил, что в случае присоединения к РФ у новообразованного субъекта появится губернатор, а местные жители не будут подлежать мобилизации.