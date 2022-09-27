В Херсонщине понадеялись на скорейшее вхождение в состав России

Глава Херсонщины Сальдо понадеялся на короткий переходный период при вхождении в состав РФ

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо понадеялся, что переходный период по вхождению региона в состав России будет недолгим, передает ТАСС.

«Чем быстрее начнет работать институция власти, тем легче будет людям жить. Переходный период будет, естественно. Пока не научим наших чиновников, в хорошем смысле, когда они выучат законы РФ. Этот период будет, но рассчитываю, что недолго», — сказал Сальдо.

Он также заявил, что если по итогам референдума Херсонщина войдет в состав России, то у новообразованного региона появится губернатор, а жители области не будут военнообязанными и призываться по мобилизации не станут.

Накануне стало известно, что по состоянию на 12:00 часов 27 сентября промежуточная явка на референдуме о присоединении к России в Луганской народной республике (ЛНР) превысила 90 процентов. По словам главы избирательной комиссии республики Елены Кравченко, голосование идет активно.