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В Херсонщине понадеялись на скорейшее вхождение в состав России

Глава Херсонщины Сальдо понадеялся на короткий переходный период при вхождении в состав РФ

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо понадеялся, что переходный период по вхождению региона в состав России будет недолгим, передает ТАСС.

«Чем быстрее начнет работать институция власти, тем легче будет людям жить. Переходный период будет, естественно. Пока не научим наших чиновников, в хорошем смысле, когда они выучат законы РФ. Этот период будет, но рассчитываю, что недолго», — сказал Сальдо.

Он также заявил, что если по итогам референдума Херсонщина войдет в состав России, то у новообразованного региона появится губернатор, а жители области не будут военнообязанными и призываться по мобилизации не станут.

Накануне стало известно, что по состоянию на 12:00 часов 27 сентября промежуточная явка на референдуме о присоединении к России в Луганской народной республике (ЛНР) превысила 90 процентов. По словам главы избирательной комиссии республики Елены Кравченко, голосование идет активно.

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