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Явка на референдуме в ЛНР превысила 90 процентов

Глава ЦИК ЛНР Кравченко: промежуточная явка на референдуме превысила 90 процентов

Фото: Александр Река/ ТАСС

По состоянию на 12:00 часов 27 сентября промежуточная явка на референдуме о присоединении к России в Луганской народной республике (ЛНР) превысила 90 процентов, сообщила глава избирательной комиссии республики Елена Кравченко, передает ТАСС.

«Промежуточная явка голосования на 12:00 составляет 90,64 процентов. Все 461 участок работают, три из них переведены на резервные участки в связи с обстрелами для безопасности работы. Я тоже сходила и проголосовала, отдав свой голос за будущее республики», — заявила Кравченко.

Она также отметила, что голосование идет активно, а ситуация на участках нормальная. «Кто не успел проголосовать, приходят сейчас на участки», — сказала глава избиркома ЛНР.

Накануне в Запорожской области заявили о состоявшемся референдуме. «Избирательные комиссии готовы [предоставить] результат достаточно быстро. Я верю, что мы получим его вечером», — сообщил глава региона Евгений Балицкий.

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Василий Мека
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