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Российская ведущая рассказала о сложностях на российско-грузинской границе

Анфиса Чехова рассказала, как ее бывший муж и сын пересекли границу Грузии на велосипеде

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Популярная российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала о сложностях, с которыми ее бывший муж, артист Гурам Баблишвили, и сын Соломон столкнулись при пересечении российско-грузинской границы. Чтобы попасть в Россию, им пришлось купить велосипед, сообщила ведущая в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

«Они выезжали из России через Владикавказ. На машине доехали до Владикавказа, а там огромная пробка. Такая, что там на сутки, хотя они выехали заранее, но все равно могли опоздать на рейс. Поэтому они вышли из машины и пошли пешком. Два километра прошли пешком и оказалось, что перейти границу Грузии и России невозможно пешком, только на транспортном средстве», — рассказала ведущая.

Ведущая отметила, что транспортным средством считается все, у чего есть колеса. Поэтому Баблишвили с сыном купили у местного жителя велосипед за 15 тысяч рублей и просто «подмышкой с этим велосипедом» перешли границу. «А дальше там ездят только фуры, такси невозможно вызвать. Они шли вдоль дороги, "голосовали" и поймали фуру. На такой машине в пробках тяжело маневрировать, поэтому они опоздали на рейс», — заключила она.

Романтические отношения Чеховой и Баблишвили начались в 2009 году. В мае 2012 году у пары родился сын Соломон. Летом 2015 года телеведущая и актер поженились, но спустя два года, весной 2017 года, они развелись. В сентябре 2021 года Чехова назвала причины развода с мужем. По словам ведущей, они с супругом по-разному видели будущее.

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Денис Савосин
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