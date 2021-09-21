Российская телеведущая назвала причину развода с мужем

Российская телеведущая Анфиса Чехова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» назвала причины развода с бывшим мужем актером Гурамом Баблишвили. В интервью журналисту Борису Кочевникову она заявила, что они с супругом по-разному видели будущее.

Телеведущая рассказала, что за годы отношений они с Баблишвили сильно изменились. Чехова отметила, что со временем их влюбленность друг в друга стала меньше. «Вот мы вместе вдвоем, но есть разногласия в видении нашего будущего. <...> Востребована в этом браке я была не на 100 процентов. То есть я была, да, женой, которая готовит, встречает, [дарит] тепло и ласку, но я была другого масштаба личностью. А Гураму эта личность не очень нравилась, ему другая нужна была женщина», — объяснила она.

По словам Чеховой, со временем она тоже поняла, что ей нужен другой человек. В то время как ее мужа тянуло в Грузию, телеведущая хотела отправиться в Индию или на Бали, чтобы «медитировать и постигать высшие материи». В конце концов они с супругом стали редко видеться. «Мы стали часто расставаться, разъезжаться, вот [поэтому] мы и мало времени проводили друг с другом. Стало очевидно, что просто нам нужно пойти в разные стороны», — заключила она.

Отношения Чеховой и Баблишвили начались летом 2009 года. В мае 2012 года у пары родился сын Соломон. Летом 2015 года телеведущая и актер поженились, но спустя почти два года, весной 2017 года, они развелись.