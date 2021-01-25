Российская ведущая раскрыла способ похудеть после новогодних праздников

Теле- и радиоведущая Алла Довлатова рассказала о том, что мотивирует ее соблюдать режим питания и тренировок. В интервью Starhit она также раскрыла свой способ похудеть после новогодних праздников.

«Когда после новогодних праздников ты возвращаешься из отпуска, где немножко поднабрал, и видишь, что "то самое платье" на тебе смотрится уже не так хорошо, ты берешь себя в руки и возвращаешься в форму», — описала она собственную мотивацию.

По словам Довлатовой, главное в ее методе — продержаться неделю, соблюдая специальный режим, после чего человек втягивается, и ему становится легче. Ведущая подчеркнула, что занимается фитнесом от трех до пяти раз в неделю, каждое утро на голодный желудок делает дыхательную гимнастику по системе Марины Корпан, а также по полчаса в день занимается аквааэробикой.

«Я никогда и ни за что не положу сахар в чай или кофе, ни при каких обстоятельствах!» — подчеркнула Довлатова, говоря о питании. Ведущая отметила, что вместо сахара предпочитает фрукты, и рассказала, что из мучных продуктов ест только бездрожжевой хлеб.

Ранее о секрете успешного похудения рассказала российская телеведущая Анфиса Чехова. По ее мнению, главным фактором является отказ от сахара в рационе. Чехова пояснила, что из сладостей предпочитает в основном фрукты и ягоды.