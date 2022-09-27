На границе с Грузией ужесточили контроль

В Грузии сообщили, что на границе с Россией действует «более ужесточенный контроль»

Власти Грузии решили ужесточить контроль на границе с Россией. Об этом заявил министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе, передает РИА Новости.

По его словам, на погранпереходах всегда были серьезные проверки. В частности, у въезжающих на территорию Грузии спрашивали цель поездки, а также на какие средства они собираются жить в стране.

Бурчуладзе сообщил, что в настоящее время на границе действует «более ресурсный, ужесточенный контроль». Глава оборонного ведомства добавил, что в Грузии частичную мобилизацию граждан считают внутренним делом России и не видят в этом угрозы военной агрессии для своей страны.

Ранее 26 сентября в Грузии предупредили об особом режиме работы на таможенно-пропускном пункте «Казбеги — Верхний Ларс» из-за возросшего транспортного потока из России. Уточнялось, что все таможенные посты перешли на чрезвычайный режим работы, было увеличено число сотрудников.