Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

На границе с Грузией ужесточили контроль

В Грузии сообщили, что на границе с Россией действует «более ужесточенный контроль»

Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

Власти Грузии решили ужесточить контроль на границе с Россией. Об этом заявил министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе, передает РИА Новости.

По его словам, на погранпереходах всегда были серьезные проверки. В частности, у въезжающих на территорию Грузии спрашивали цель поездки, а также на какие средства они собираются жить в стране.

Материалы по теме:
«Не на публику, а от души» Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
«Не на публику, а от души»Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
15 июля 2020
«Я своими руками сделал дом, в котором потом и жил» Россиянин оказался заперт в Грузии из-за коронавируса. Что помогло ему пережить пандемию?
«Я своими руками сделал дом, в котором потом и жил»Россиянин оказался заперт в Грузии из-за коронавируса. Что помогло ему пережить пандемию?
25 июня 2020

Бурчуладзе сообщил, что в настоящее время на границе действует «более ресурсный, ужесточенный контроль». Глава оборонного ведомства добавил, что в Грузии частичную мобилизацию граждан считают внутренним делом России и не видят в этом угрозы военной агрессии для своей страны.

Ранее 26 сентября в Грузии предупредили об особом режиме работы на таможенно-пропускном пункте «Казбеги — Верхний Ларс» из-за возросшего транспортного потока из России. Уточнялось, что все таможенные посты перешли на чрезвычайный режим работы, было увеличено число сотрудников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Жарова
Обсудить
Последние новости
В России оценили масштаб проблем из-за разрушений на «Северных потоках»
В РПЦ призвали россиян отказаться от покупки свечи «Забудь меня, военкомат»
Туроператоры раскрыли ситуацию с проблемами россиян при выезде за границу
РАН призвала дать отсрочку от мобилизации еще трем категориям россиян
Назвавший СССР незаконно созданным государством судья ушел в отставку
Перчатки Дарта Вейдера и волшебную палочку Гарри Поттера продадут на аукционе
Россиян предупредили о новых мошеннических схемах на фоне мобилизации
В России упало количество станций техосмотра из-за подорожания оборудования
Гузеева отсудила у мебельщиков миллионы рублей
В ВСУ признали огромной проблемой атаки иранских беспилотников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.