Пульмонолог объяснил причины постоянной усталости из-за COVID-19

Пульмонолог Абакумов назвал кислородное голодание одной из причин усталости при COVID-19

Ощущение постоянной усталости при COVID-19 возникает по ряду причин, одна из которых — кислородное голодание вследствие поражения вирусом легких, объяснил врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов. О том, какие еще факторы влияют на развитие астенического синдрома после перенесенной коронавирусной инфекции, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

COVID-19 поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также нервную систему, и даже при бессимптомном течении болезни человек не чувствует себя бодрым и энергичным, сообщил Абакумов. По его словам, существует даже термин «поствирусная астения» — состояние, сопровождающееся слабостью, вялостью, раздражительностью и недомоганием.

«Причина астении в том, что при коронавирусной инфекции в организме вырабатывается большое количество биологически активных веществ — цитокинов. В среднем у 75 человек на каждые 100 тысяч заболевших COVID-19 случается цитокиновый шторм, волны которого могут сопровождать человека довольно долгое время», — добавил пульмонолог.

Среди причин возникновения быстрой утомляемости помимо кислородного голодания Абакумов назвал повреждение нервных клеток, интоксикацию организма вирусом, нарушение функции печени.

Астенический синдром сопровождается такими симптомами, как постоянная вялость, отсутствие сил и сонливость. Человек ощущает общую и мышечную слабость и головокружение. Многие сталкиваются с неприятным последствием в виде ухудшения памяти и снижения концентрации внимания Олег Абакумов врач-терапевт, пульмонолог

Кроме того, во время кислородного голодания страдает мозг, из-за чего и возникают ухудшение умственной работоспособности, депрессия, продолжил пульмонолог. «На седьмом конгрессе Европейской академии неврологии представили исследования, из которых стало очевидно: COVID-19 реально лезет в голову! Причем сильнее всего когнитивные расстройства проявляются через два месяца после перенесенного заболевания и у людей до 50 лет. Трое из четырех молодых пациентов получили проблемы с концентрацией, планированием, мышлением и памятью», — заявил Абакумов.

По словам врача, «рецептов» немедленного возвращения утраченного чувства счастья и энергичности после перенесенной коронавирусной инфекции нет. Однако есть ряд мер, которые помогут постепенно восстановиться. Среди них:

полноценный сон;

сокращение никотина, кофеина и алкоголя;

курс массажа;

общение с родными и близкими;

тренировка памяти (решение головоломок, игры со словами, таблица Шульте);

при бессоннице прием мелатонина;

при необходимости — консультация с неврологом;

Ранее ученые Медицинской школы Университета Кейс Вестерн Резерв обнаружили, что у детей, инфицированных COVID-19, повышается риск развития диабета первого типа. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав данные более 1 миллиона пациентов в возрасте 18 лет и младше.