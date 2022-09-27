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Пульмонолог объяснил причины постоянной усталости из-за COVID-19

Пульмонолог Абакумов назвал кислородное голодание одной из причин усталости при COVID-19

Фото: fizkes / Shutterstock

Ощущение постоянной усталости при COVID-19 возникает по ряду причин, одна из которых — кислородное голодание вследствие поражения вирусом легких, объяснил врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов. О том, какие еще факторы влияют на развитие астенического синдрома после перенесенной коронавирусной инфекции, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

COVID-19 поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также нервную систему, и даже при бессимптомном течении болезни человек не чувствует себя бодрым и энергичным, сообщил Абакумов. По его словам, существует даже термин «поствирусная астения» — состояние, сопровождающееся слабостью, вялостью, раздражительностью и недомоганием.

«Причина астении в том, что при коронавирусной инфекции в организме вырабатывается большое количество биологически активных веществ — цитокинов. В среднем у 75 человек на каждые 100 тысяч заболевших COVID-19 случается цитокиновый шторм, волны которого могут сопровождать человека довольно долгое время», — добавил пульмонолог.

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Среди причин возникновения быстрой утомляемости помимо кислородного голодания Абакумов назвал повреждение нервных клеток, интоксикацию организма вирусом, нарушение функции печени.

Астенический синдром сопровождается такими симптомами, как постоянная вялость, отсутствие сил и сонливость. Человек ощущает общую и мышечную слабость и головокружение. Многие сталкиваются с неприятным последствием в виде ухудшения памяти и снижения концентрации внимания

Олег Абакумовврач-терапевт, пульмонолог

Кроме того, во время кислородного голодания страдает мозг, из-за чего и возникают ухудшение умственной работоспособности, депрессия, продолжил пульмонолог. «На седьмом конгрессе Европейской академии неврологии представили исследования, из которых стало очевидно: COVID-19 реально лезет в голову! Причем сильнее всего когнитивные расстройства проявляются через два месяца после перенесенного заболевания и у людей до 50 лет. Трое из четырех молодых пациентов получили проблемы с концентрацией, планированием, мышлением и памятью», — заявил Абакумов.

По словам врача, «рецептов» немедленного возвращения утраченного чувства счастья и энергичности после перенесенной коронавирусной инфекции нет. Однако есть ряд мер, которые помогут постепенно восстановиться. Среди них:

  • полноценный сон;
  • сокращение никотина, кофеина и алкоголя;
  • курс массажа;
  • общение с родными и близкими;
  • тренировка памяти (решение головоломок, игры со словами, таблица Шульте);
  • при бессоннице прием мелатонина;
  • при необходимости — консультация с неврологом;

Ранее ученые Медицинской школы Университета Кейс Вестерн Резерв обнаружили, что у детей, инфицированных COVID-19, повышается риск развития диабета первого типа. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав данные более 1 миллиона пациентов в возрасте 18 лет и младше.

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Наталья Обрядина
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