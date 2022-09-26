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COVID-19 повысил риск диабета у детей

JAMA Network Open: COVID-19 повысил риск инсулинозависимого диабета у детей

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

У детей, инфицированных COVID-19, повышается риск развития диабета 1-го типа. К такому выводу пришли ученые Медицинской школы Университета Кейс Вестерн Резерв, которые опубликовали результаты исследования в журнале JAMA Network Open. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные о более чем одном миллионе пациентов в возрасте 18 лет и младше. Исследуемая популяция была дополнительно разделена на две группы: пациенты в возрасте до 9 лет и в возрасте 10-18 лет. После тщательного статистического сопоставления людей с учетом возраста, демографических данных и семейного анамнеза диабета в каждую группу вошли 285 628 человек, что в общей сложности составило 571 256 пациентов.

Было продемонстрировано увеличение на 72 процента новых диагнозов «диабет 1-го типа (инсулинозависимый)» у пациентов с COVID-19 в возрасте 18 лет и младше.

В течение шести месяцев после заражения SARS-CoV-2 123 пациента (0,043 процента) получили новый диагноз «диабет 1-го типа» по сравнению с 72 пациентами (0,025 процента), которым был поставлен новый диагноз после респираторной инфекции, не являющейся COVID-19. Через один, три и шесть месяцев после заражения риск диагностирования диабета был значительно выше у лиц, инфицированных SARS-CoV-2, по сравнению с лицами с респираторными инфекциями, не связанными с COVID.

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Александр Еникеев
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