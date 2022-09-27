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В Дагестане пройдет региональный форум по самоуправлению для студентов

В Дагестане с 6 по 7 октября состоится республиканский форум студенческих самоуправлений

Фото: Grigory Dukor / Reuters

В Дагестане в начале октября пройдет республиканский форум студенческих самоуправлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство по делам молодежи региона.

Целью мероприятия, которое состоится с 6 по 7 октября, является формировании у молодого поколения умений и навыков самоуправления.

«Программа форума включит в себя деловой и культурные модули и будет реализована по принципу максимальной интерактивности и вовлеченности участников во все программные мероприятия и события», — добавили в пресс-службе министерства. Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно до 29 сентября на сайте «Молодежь России».

Ранее сообщалось, что в Дагестане 26 сентября прошел VII Всероссийский фестиваль «Русская сцена», который открылся в Махачкале. Спектакли представили артисты из 16 театров страны, а количество участников мероприятия составило около 400 человек.

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Валентина Процкова
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