В Дагестане пройдет региональный форум по самоуправлению для студентов

В Дагестане с 6 по 7 октября состоится республиканский форум студенческих самоуправлений

В Дагестане в начале октября пройдет республиканский форум студенческих самоуправлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство по делам молодежи региона.

Целью мероприятия, которое состоится с 6 по 7 октября, является формировании у молодого поколения умений и навыков самоуправления.

«Программа форума включит в себя деловой и культурные модули и будет реализована по принципу максимальной интерактивности и вовлеченности участников во все программные мероприятия и события», — добавили в пресс-службе министерства. Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно до 29 сентября на сайте «Молодежь России».

Ранее сообщалось, что в Дагестане 26 сентября прошел VII Всероссийский фестиваль «Русская сцена», который открылся в Махачкале. Спектакли представили артисты из 16 театров страны, а количество участников мероприятия составило около 400 человек.

