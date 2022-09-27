Раскрыта природа таинственного объекта в созвездии Змееносца

Источник излучения VLA 1623 West в созвездии Змееносца оказался протозвездным диском

Астрономы Королевского университета в Кингстоне (Канада) выяснили природу таинственного источника излучения VLA 1623 West, который оказался протозвездным диском. Результаты исследования опубликованы в препринте arXiv.org.

Протозвездные диски представляют собой аккреционные диски вокруг новорожденных звезд, непрерывно доставляющие газ к протозвездам из окружающей среды. VLA 1623 — одна из самых молодых протозвездных систем, расположенная в облачном комплексе Ро Змееносца, примерно в 453 световых годах от Земли в созвездии Змееносца. Она состоит примерно из четырех отдельных объектов: VLA 1623Aa и VLA 1623Ab, связанные с другим компаньоном VLA 1623B, а также VLA 1623 West. Природа VLA 1623 West до сих пор была неясна.

Новые модели предсказывают, что VLA 1623W представляет собой оптически толстый и расширяющийся протозвездный диск. Дальнейший анализ показал, что объект является молодым, сильно наклоненным диском, в котором крупные частицы пыли еще не успели осесть в центральной плоскости. Астрономы, которые провели наблюдения с помощью радиотелескопа ALMA, также зафиксировали в диске отдельные источники излучения на длинах волн 0,87 и 1,3 миллиметра. Предполагается, что эти источники связаны со вспышками в областях, где скапливаются миллиметровые частицы пыли, и эти вспышки ограничены внешними областями диска.

По словам авторов статьи, необходимы дальнейшие наблюдения VLA 1623W на миллиметровых волнах, чтобы подтвердить, что диск является вспыхивающим. В случае подтверждения доводов VLA 1623W станет естественной лабораторией для изучения оседания пыли, а также свойств пылинок в протопланетных дисках.

