Кредиты погибших мобилизованных спишут за счет банков

Кредиты погибших и получивших I группу инвалидности на СВО россиян спишут за счет банков

В России кредиты и ипотеки мобилизованных граждан, погибших или получивших первую группу инвалидности в ходе спецоперации на Украине, будут списываться. С соответствующим заявлением выступил председатель комитет Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет РИА Новости.

«Ни на кого эти долги не перекладываются», — рассказал Аксаков. Пока поправки не были добавлены в законопроект.

Информацию о списании долгов подтвердил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Он уточнил, что это не будет сделано за счет государства, кредитные организации будут самостоятельно закрывать задолженности россиян. «Там [в законопроекте] написано, что обязательства прекращаются, соответственно, прекращаются для всех участников этого договора, в том числе поручителя. Это первое. Второе, что касается бюджетной строчки, не предполагается [списание за счет бюджета]. Предполагается, что это будет делаться за счет банков», — сообщил он.

Аксаков добавил, что такая ситуация может отразиться на выдаче кредитов и процентных ставках, поскольку риски для банков возрастают. При этом Моисеев с ним не согласился, заявив, что в России в «мобилизационный пул» попадают 25 миллионов человек. «Если банки хотят прекратить работать с 25 миллионами работающих, молодых, здоровых граждан, то я не знаю, с кем они тогда будут работать», — указал замминистра.

Ранее Госдума одобрила законопроект о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным и призванным по контракту гражданам, а также лицам, находящимся у них на иждивении. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов.