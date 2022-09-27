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Польша согласилась передать Германии излишки нефти

Министерство энергетики Польши согласилось передать Германии излишки нефти

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министерство энергетики и окружающей среды Польши заявило о согласии на передачу Германии излишков нефти на фоне энергокризиса, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Избыток нефти образуется за счет разницы между спросом польских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и техническими возможностями национальной системы передачи нефти. До этого польская сторона утверждала, что начнет сотрудничать с Германией только при условии отсутствия российского участия.

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В августе Польша отказалась поставлять нефть на НПЗ в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба». Тогда страна поставила ФРГ условие сотрудничества — республика должна пресечь участие России в различных нефтяных проектах страны.

Ранее сообщалось, что власти Польши надеются на расширение поставок сжиженного природного газа и нефти из Нигерии.

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Платон Щукин
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