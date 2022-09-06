Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Польша понадеялась на газ и нефть из Нигерии

Дуда: нужно наращивать поставки нефти и газа из Нигерии в Польшу

Фото: Paul Carsten / Reuters

Власти Польши надеются на расширение поставок сжиженного природного газа (СПГ) и нефти из Нигерии, сказал польский президент Анджей Дуда, его слова передает ТАСС.

«С точки зрения энергетической безопасности сегодняшние переговоры для нас важны, если говорить о поставках из Нигерии в Польшу и ЕС как СПГ, так и нефти», — отметил он. По словам Дуды, поставки СПГ и нефти в Польшу были и в предыдущие годы, но теперь их нужно наращивать.

Котировки TTF1! от TradingView

В мае власти Польши досрочно разорвали соглашение на поставку российского газа, не дожидаясь его завершения в конце 2022 года. В августе польская госкомпания PGNiG взяла кредит на миллиард евро. Деньги нужны на покупку природного газа перед наступлением отопительного сезона.

Согласно прогнозам топливного концерна ORLEN, по итогам 2022 года цены на газ в стране могут вырасти в три раза по сравнению с 2021 годом. Между тем хранилища газа в Польше заполнены на 98 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
США заявили о планах Индии обсуждать потолок цен на российскую нефть
Владельца «золотого Стечкина» арестовали за организацию банды
Исследована эмоциональность равнодушных к природе людей
В Италии раскритиковали договор Германии и Франции по газу и электроэнергии
Стало известно о сомнениях ЕС относительно ограничения цены на российский газ
Главный поставщик газа Великобритании запросил многомиллиардные кредиты
Эмили Ратаковски снялась в красном бикини на пляже
Стало известно о просьбе Венгрии снять санкции с трех российских миллиардеров
В США допустили долгое отсутствие своего посла в России
Экс-глава ЕКА оценил сотрудничество России и Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.