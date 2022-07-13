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Польша смогла почти полностью заполнить газохранилища

Польша смогла заполнить газохранилища на 98 процентов, сообщила компания PGNiG

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Хранилища газа в Польше заполнены на 98 процентов, сообщила местная энергетическая компания PGNiG.

Вместимость польских хранилищ составляет 3,81 миллиарда кубометров газа, страна смогла почти полностью их заполнить. В PGNiG рассказали, что располагают семью газохранилищами.

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«Ранее мы информировали о расширении хранилища в Вежховицах. Благодаря этой инвестиции возможности хранении газа в Польше вырастут на 800 миллионов кубометров», — отменили в компании. Страна использует около 20 миллиардов кубометров газа в год.

«Газпром» прекратил поставки в Польшу 27 апреля из-за отказа PGNiG перейти на рублевую форму оплаты. Такое требование в стране посчитали нарушением контракта и отказались исполнять его.

Позже стало известно, что руководство Польши намерено привлечь Россию к ответственности за прекращение поставок топлива до истечения контракта. В то же время инфраструктура Польши позволяет принимать газ из других государств.

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Платон Щукин
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