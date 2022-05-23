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Польша разорвала соглашение на поставку газа из России

Представитель Польши Наимский заявил о разрыве соглашения на поставку газа из России

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Власти Польши досрочно разрывают соглашение на поставку российского газа, не дожидаясь его завершения в конце 2022 года, сообщают РИА Новости со ссылкой на слова уполномоченного правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.

Согласно договоренности, государство может рассчитывать на импорт до 10 миллионов кубометров газа в год из России. «13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации. Того соглашения, которое называют "Ямальским", которое было подписано в 1993 году. Через 30 лет можно констатировать, что газовые отношения между Польшей и Россией перестают существовать», — подчеркнул Наимский.

Сейчас «Газпром» не экспортирует топливо в Польшу и Болгарию с 27 апреля: государства отказалась перейти на новую схему расчетов, предполагающую открытие в том числе и рублевого счета в Газпромбанке. С такими требованиями Москва выступила после начала военной спецоперации. Тем не менее, по словам вице-премьера Польши Яцека Сасина, страна справляется с газообеспечением и без поставок из России — хранилища заполнены на 84 процента.

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В апреле Варшава ввела санкции в отношении 50 российских и белорусских физических и юридических лиц. Одним из главных фигурантов списка стала энергетическая компания «Новатэк». В результате без газа остались несколько десятков районов страны, поставки в которые вела Novatek Green Energy, «дочка» российской компании. После этого премьер Матеуш Моравецкий дал поручение государственным компаниям PGNiG, PSG и Gaz-System на основании закона о кризисном управлении забрать сети под свой контроль. «Новатэк» подал в суд на польские власти.

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Софья Ермакова
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