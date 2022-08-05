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В Польше спрогнозировали рост цен на газ в три раза

Польский концерн ORLEN заявил о возможном трехкратном росте цен на газ по итогам 2022 года

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польский топливный концерн ORLEN заявляет, что по итогам 2022 года цены на газ могут вырасти в три раза по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает финансовый портал Bankier.pl.

Компания также прогнозирует, что нефть марки Brent будет стоить не больше 115 долларов за баррель. Кроме того, в 2,6 раза подорожает электроэнергия. ORLEN называет причиной роста беспрецедентные цены на газ и уголь из-за обострившегося геополитического кризиса и высокую стоимость квот на вредные выбросы.

Концерн отмечает, что обстановка на газовом рынке ухудшилась из-за «политики России и ограничения поставок сырья с восточного направления через [трубопровод] "Северный поток"». Еще больше усложнить ситуацию может «желание [России] ограничить потребление газа в странах ЕС».

С 27 апреля государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG не получает российский газ из-за неоплаты топлива в рублях, согласно новому требованию. Кроме того, страна добровольно отказалась от поставок угля из России — в апреле президент Польши Анджей Дуда подписал соответствующий закон. Страну неоднократно предупреждали о негативных последствиях данной меры. К примеру, в конце июля бывший министр экономики Польши Януш Штайнхофф заявил, что из-за запрета на российский уголь стране грозят сбои в отоплении домов будущей зимой.

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Мария Грушко
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