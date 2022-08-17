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Оставшаяся без российских поставок страна взяла кредит на газ

Польская PGNiG взяла кредит в миллиард евро на покупку природного газа

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польская госкомпания PGNiG взяла кредит на миллиард евро. Деньги нужны на покупку природного газа перед наступлением отопительного сезона. Оставшись без поставок из России, компания заключила договор с Банком национального хозяйства (BGK), сообщает Bankier.

Договор рассчитан на два года. PGNiG воспользовалась гарантией казначейства — механизмом, предусмотренным Законом об особых решениях по защите потребителей газового топлива в связи с ситуацией на газовом рынке.

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С конца апреля PGNiG не получает российский газ из-за неоплаты топлива в рублях, согласно новому требованию. Кроме того, страна добровольно отказалась от поставок угля из России — в апреле президент Польши Анджей Дуда подписал соответствующий закон.

Согласно прогнозам топливного концерна ORLEN, по итогам 2022 года цены на газ могут вырасти в три раза по сравнению с 2021 годом. Концерн отмечает, что обстановка на газовом рынке ухудшилась из-за «политики России и ограничения поставок сырья с восточного направления через [трубопровод] "Северный поток"». Еще больше усложнить ситуацию может «желание [России] ограничить потребление газа в странах ЕС».

Бывший вице-премьер и экс-министр экономики Польши Януш Пехоциньский предрекал стране «дорогую зиму» из-за стоимости угля. По его словам, в течение двух лет никто не мониторил, что запасы угля в торговле, шахтах и электростанциях упали на 84 процента.

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Платон Щукин
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