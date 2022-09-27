«Газпром» отверг требования Украины по оплате транзита

«Газпром» отверг все требования «Нафтогаза Украины» по инициированному разбирательству

«Газпром» категорически отверг все требования «Нафтогаза Украины» по инициированному разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу — не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться. Об этом заявили в компании.

В «Газпроме» отметили, что «Нафтогаз Украины», не имея на то оснований, не стал исполнять свои транзитные обязательства через ГИС «Сохрановка», сам факт неоказания услуг был признан украинской компанией. По соглашению неисполнение обязательств означает отсутствие оплаты даже в случае заявления «Нафтогаза Украины» о форс-мажоре на территории Украины.

Местом для решения споров сторон был Цюрих. Но из-за того, что Швейцария перешла в разряд недружественных стран России, «Газпром» потерял право на справедливое и беспристрастное разбирательство, сказали в компании.

«Газпром» считает подачу обращения «Нафтогаза Украины» недружественным шагом. В компании полагают, что вскоре у России будут все основания для введения в отношении компании санкционного режима и включения в санкционный перечень. Это будет означать запрет для «Газпрома» исполнять перед ней обязательства по совершенным сделкам, включая финансовые операции.

В сентябре «Нафтогаз» анонсировал новый иск против «Газпрома» за неуплату услуг по транзиту. Украинская сторона подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд.