Минцифры опубликовало список освобожденных от мобилизации специальностей

Минцифры опубликовало список из 195 специальностей, освобожденных от частичной мобилизации

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России представило список специальностей, которые освобождены от частичной мобилизации. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

В Минцифры подчеркнули, что составили список, опираясь на предложения отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний. Перечень «в целом комплексно отражает структуру их занятости», отмечается в Telegram-канале ведомства. В документе указаны 195 специальностей, освобожденных от частичной мобилизации.

В заявлении ведомства уточняется, что наличие одной из указанных специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва, «необходимо также выполнять критически важные функции».

«Цифровые сервисы проникают во все значимые сферы жизни и отрасли экономики, поэтому зачастую разработка для них IT-решений невозможна без привлечения отраслевых специалистов. Это особенно актуально с учетом поставленной президентом задачи обеспечить цифровую зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы на основе отечественных разработок. Хотим напомнить, что успешное развитие высокотехнологичных компаний невозможно и без квалифицированных управленческих кадров», — подчеркнули в министерстве.

Ранее Минобороны России уточнило категории граждан, не попадающих под частичную мобилизацию. Это сотрудники организаций в области IT, российские операторы связи, представители медиа и финансовой сферы. Как заявили в Минцифры, правом на отсрочку обладают специалисты с высшим образованием и работающие полный рабочий день сотрудники IT-отрасли и сферы связи.