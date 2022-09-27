Россиян предупредили о новых мошеннических схемах на фоне мобилизации

Юрист Минина: мошенники в России начали предлагать «удалить человека из базы призывников»

На фоне частичной мобилизации в России активизировались мошенники, сообщила юрист Ирина Минина. Она рассказала, что гражданам начали поступать предложения удалить данные о человеке из базы призывников. Оплату за такие услуги требуют криптовалютой, добавила она. В беседе с «Лентой.ру» Минина рассказала, как не стать жертвой подобного рода мошеннических схем.

«На фоне частичной мобилизации появилось немало мошенников, которые решили подзаработать на эмоциональных гражданах. Только в первой половине дня 21 сентября рост пользовательских запросов по слову "отсрочка", согласно сведениям Google Trends, увеличился до критической отметки в 100 баллов», — указала юрист.

Мошенники уже придумали несколько способов, чтобы наживаться на панике россиян, отметила Минина. Специалист сообщила, что аферисты начали активно рассылать предложения об отсрочке или удаления мужчины из базы данных о призыве. «Мошенники занимаются рассылкой СМС, писем на электронную почту, звонками, и предлагают удалить человека из базы призывников. Подобная информация все чаще встречается на фишинговых, то есть фальшивых, сайтах. Как правило, предпочтительная форма оплаты за псевдоуслуги, такие как "помочь выехать из страны" или "отмазать от призыва", — электронная валюта», — поделилась специалист.

Люди на фоне стресса готовы оплачивать мошеннические услуги за исключение из числа мобилизованных себя либо своих близких. Они кликают по вредоносным ссылкам, скачивают опасные мобильные приложения, где якобы можно узнать, есть ли ты в списках, а затем теряют свои денежные средства Ирина Минина юрист

Специалист порекомендовала в первую очередь не поддаваться панике. «Важно своевременно "включить разум", чтобы не лишиться на эмоциях своих же денег. Нужно помнить, что настоящая повестка вручается лично под роспись. Повестки, прикрепленные на дверь, положенные в почтовые ящики не считаются полученными», — высказалась Минина.

Она также напомнила о том, что нельзя передавать кому бы то ни было, и в особенности незнакомым людям, свои личные и платежные данные. «Ни в телефонном режиме, ни через Интернет. Информация о покупке медицинской справки, как минимум, противозаконна, но по факту — всего лишь ложное предложение мошенников», — подчеркнула эксперт.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России опубликовало список из специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, которые отвечают критериям освобождения от частичной мобилизации для специалистов в области IT и связи. Перечень размещен на официальном сайте ведомства, а также в его Telegram-канале.