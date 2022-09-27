Минцифры представило перечень специальностей для отсрочки от призыва

Минцифры РФ представило список из 195 специальностей в IТ и медиа для отсрочки от призыва

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России опубликовало список из специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, которые отвечают критериям освобождения от частичной мобилизации для специалистов в области IT и связи. Перечень размещен на официальном сайте ведомства, а также в его Telegram-канале.

Перечень для IT и медиа

Минцифры представило список из 195 специальностей в IТ и медиа, которые могут рассчитывать на отсрочку от призыва. Отмечается, что перечень составили, опираясь на «предложения отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний». В целом документ «комплексно отражает структуру их занятости».

195 специальностей в IT и медиа могут претендовать на отсрочку от призыва

Министерство уточнило, что наличие необходимой для отсрочки специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-компании или в операторе связи не гарантирует права на освобождение от призыва, поскольку «необходимо также выполнять критически важные функции».

Как оформить отсрочку от призыва?

Ведомство сообщило, что во вторник, 27 сентября, откроет форму на портале «Госуслуги» по отсрочке от частичной мобилизации. Соответствующее заявление должен написать сам сотрудник, но к нему следует прикрепить форму, подтверждающую его соответствие указанным критериям.

Этот документ требует электронной подписи гендиректора организации. Без формы-подтверждения заявление на отсрочку подать невозможно. Кроме того, ее следует оформить до подачи заявления.

Отдельный вопрос — что делать с дипломами, которые получены на территории бывшего СССР. Человек отучился там, давно уже переехал сюда, работает, мы считаем, что подавать нужно. Наша позиция, что это должно освобождать от призыва Максут Шадаев глава Минцифры

Ранее глава ведомства Максут Шадаев также предложил учитывать дипломы, полученные в бывших странах СССР, при отсрочке специалистов, трудящихся в компаниях IT и медиа. Свою позицию по этому вопросу он представил на онлайн-семинаре, посвященном вопросам отсрочки от частичной мобилизации.

Дополнительные льготы для IT

Шадаев также оценил вероятность появления новых льготных условий для российской IT-индустрии. По его словам, на данный момент предложения представлены в полном объеме. «Льгот (новых) пока больше не будет, льготы максимальные есть», — заявил он.

Сложно себе представить реальную безопасность, если мы по-прежнему в отдельных сферах будем зависеть от технологий недружественных нам стран Максут Шадаев глава Минцифры

Ранее Минцифры выступило против призыва главы СПЧ Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации только для IT-специалистов, работающих с военными технологиями. Шадаев отметил, что сейчас следует обеспечить появление отечественных IT-решений «во всех значимых нишах».

Кто не попадает под мобилизацию?

23 сентября Министерство обороны России уточнило категории россиян, которые не попадают под частичную мобилизацию. В ведомстве объяснили, что она не коснется сотрудников организаций, обеспечивающих высокотехнологичные отрасли и финансовую систему. Речь идет о работниках с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки.

В Минобороны добавили, что для освобождения граждан от призыва понадобятся списки, которые руководители организаций должны составят по предложенной форме и предоставят их в Генштаб Вооруженных сил. При этом право на отсрочку могут получить только имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники IT-отрасли и сферы связи.

Представители оборонно-промышленных предприятий (ОПК) получают отсрочку на время работы, о чем говорится в указе президента России Владимира Путина о частичной мобилизации.

Кто еще имеет право на отсрочку от призыва?

22 сентября Генштаб опубликовал разъяснения по этому вопросу. По его данным, в соответствии с законом не будут мобилизовать:

— временно негодных по состоянию здоровья;

— тех, кто занимается постоянным уходом за членом семьи или инвалидом I группы;

— тех, у кого на иждивении четверо и более детей до 16 лет;

— тех, чьи матери кроме них имеют четверых и более детей до восьми лет и воспитывают их без мужа.

Призыву по частичной мобилизации также не подлежат военные пенсионеры в отставке — граждане старше 65 лет, или россияне, покинувшие войска по состоянию здоровья. Эти категории граждан сняты с учета.