В России отказались вводить новые льготы для IT-отрасли в ближайшее время

Глава Минцифры Шадаев заявил, что новых льгот для IT-отрасли не планируется

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что появление новых льготных условий для российской IT-индустрии в дополнение к уже существующим в ближайшее время не планируется. Его слова приводит РИА Новости.

«Льгот (новых) пока больше не будет, льготы максимальные есть», — сказал министр.

Ранее Министерство цифрового развития выступило против предложения главы СПЧ Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации только для IT-специалистов, работающих с военными технологиями. По мнению главы ведомства Максута Шадаева, нужно обеспечить появление отечественных IT-решений «во всех значимых нишах».