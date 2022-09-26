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Минцифры выступило с новым предложением по отсрочке IT-специалистов

Шадаев призвал учитывать дипломы СССР при отсрочке от частичной мобилизации в IT и СМИ
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Unsplash

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев озвучил новое предложение ведомства, связанное с отсрочкой IT-специалистов от частичной мобилизации. Его слова приводит РИА Новости.

Шадаев призвал учитывать дипломы, выданные в бывших странах СССР, при отсрочке специалистов, трудящихся в компаниях IT, а также медиа.

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«Отдельный вопрос — что делать с дипломами, которые получены на территории бывшего СССР. Человек отучился там, давно уже переехал сюда, работает, мы считаем, что подавать нужно. Наша позиция, что это должно освобождать от призыва», — отметил глава Минцфиры на онлайн-семинаре по вопросам отсрочки от частичной мобилизации.

Ранее сообщалось, что Минцифры представит список IT-специальностей с правом на отсрочку от призыва. Ведомство опубликует перечень вечером 26 сентября.

Минобороны России уточнило категории граждан, не попадающих под частичную мобилизацию. Это сотрудники организаций в области IT, российские операторы связи, представители медиа и финансовой сферы. Как заявили в Минцифры, правом на отсрочку обладают специалисты с высшим образованием и работающие полный рабочий день сотрудники IT-отрасли и сферы связи.

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Марина Совина
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