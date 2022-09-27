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Минобороны Германии решило сохранить «нацистский» девиз военной полиции

Министерство обороны Германии решило сохранить девиз концлагеря Бухенвальд

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Министерство обороны Германии приняло решение сохранить девиз военной полиции немецкой армии «suum cuique», в переводе с латыни означающий «каждому свое». Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Министр обороны страны Кристина Ламбрехт отвергла требования уполномоченного правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна отказаться от девиза. В ведомстве заявили, что она не видит для этого причин. «Выбор звезды с надписью suum cuique для военной полиции бундесвера означает сознательный разрыв с военной полицией Третьего рейха и, следовательно, с национал-социализмом», — указали в минобороны ФРГ.

В ведомстве отметили, что данный девиз является дошедшим из античности правовым принципом, подразумевающим предоставление каждому того, что ему полагается. Он также подчеркивает личные заслуги тех, кто носит этот знак отличия, пояснили в министерстве.

Ранее стало известно о плачевном состоянии немецкой армии. Сообщалось, что армия не сможет находиться в состоянии боеготовности, если правительство Германии не будет выделять по 75 миллиардов евро ежегодно.

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Варвара Кузьмина
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