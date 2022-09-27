ЦБ назвал препятствия для перехода на расчеты в «дружественных» валютах

ЦБ заявил о волатильности и неконвертируемости валют дружественных стран

Переход на расчеты в национальных валютах дружественных стран связан с трудностями. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России.

Рынки этих стран менее развиты по сравнению с рынками с «недружественными» валютами, отмечают эксперты ЦБ. Регулятор назвал и другие препятствия. Так, многие из «дружественных» валют являются неконвертируемыми или ограниченно конвертируемыми.

Кроме того, нацвалюты дружественных стран часто более волатильны, что существенно снижает доверие ним, признал Банк России. Проблемы связаны и с низкими двусторонними внешнеторговыми оборотами между странами и (или) перекосами в торговле с ними. Регулятор наиболее очевидной тенденцией видит развитие расчетов в китайских юанях.

Ранее сообщалось, что власти Китая отказываются менять государственное регулирование ради того, чтобы местные компании могли приобретать российские гособлигации, выпущенные в юанях.