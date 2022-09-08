Китай отказался одолжить России юани

Замглавы Минфина Максимов рассказал об отказе Китая одолжить России юани

Власти Китая отказываются менять государственное регулирование ради того, чтобы его компании могли приобретать российские гособлигации, выпущенные в юанях. Об этом на Московском финансовом форуме рассказал замглавы Минфина Тимур Максимов, передает «Финмаркет».

Он заметил, что одалживать в юанях имеет смысл лишь в том случае, если они обеспечат приток новых денег в российскую экономику. В текущих условиях заем возможен только в так называемых панда-бондах, которые продаются на внутреннем рынке Китая, и чтобы их вывести требуется специальное разрешение регулятора.

По словам Максимова, покупка российских гособлигаций для китайских инвесторов стала бы, по сути, выводом денег из национальной системы, а Пекин к этому не готов. Представитель Минфина не исключил, что в перспективе этот вопрос удастся решить, но сроки, за которые позиция КНР может измениться, не ясны.

Россия надеется наладить выпуск гособлигаций в юанях последние восемь лет. В 2016 году предполагалось произвести выпуск ценных бумаг на сумму около шести миллиардов юаней (52 миллиарда рублей), потом вопрос перенесли на 2017 год. В 2019-м занимавший на тот момент пост замминистра финансов Сергей Сторчак признал отсутствие прогресса в переговорах.

После ввода войск на Украину и резком усилении конфликта с Западом Москва попыталась вновь обратиться к этой идее, однако пока переговоры, как признал Максимов, не дали результата.

Ранее посол России в КНР Андрей Денисов заметил, что ради сотрудничества с Россией Китай не станет портить отношения с западными странами ввиду зависимости собственной экономики от торговли с ними. По его словам, оборот Китая с Евросоюзом и США в денежном выражении в десять раз превышает этот же показатель с Россией, при этом по качеству товаров приоритет тоже у «недружественных» Москве стран.