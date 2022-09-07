Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Посол России признал нежелание Китая портить отношения с Западом

Посол России Денисов признал нежелание Китая портить отношения с Западом из-за Москвы

Фото: Артем Иванов / ТАСС

Китайская экономика зависит от торговли с Западом, поэтому Пекин не заинтересован в создании дополнительных сложностей в отношениях с западными партнерами из-за России. Этот факт признал посол России в КНР Андрей Денисов, передает ТАСС.

По его словам, независимо от политических пристрастий главными торговыми партнерами Китая остаются страны Юго-Восточной Азии (товарооборот 878,2 миллиарда долларов), Евросоюз (828,1 миллиарда) и США (755,64 миллиарда).

Денисов отметил, что если сложить ЕС без учета Великобритании с США, то товарооборот превысит 1,5 триллиона долларов, а с Россией он составляет 147 миллиардов. Таким образом, недружественные России страны опережают ее в 10 раз.

Важным остается и товарный состав, то есть то, что проходит под этими цифрами, и тут у западных стран также приоритет. От России, заметил дипломат, Китай также зависит в вопросе энергоресурсов, но торговля с Западом для него буквально означает выживание своей экономики. «Поэтому приходится в этих условиях приспосабливаться. И нам, и китайцам», — заметил посол, добавив, что обижаться на китайцев и предъявлять им какие-то претензии не стоит.

После ввода российских войск на территорию Украины западные страны ввели беспрецедентные санкции в отношении Москвы, в первую очередь экономические. Китай воздержался от каких-либо ограничительных действий и не присоединился к международному давлению, однако его компании начали избегать контактов с Россией.

Материалы по теме:
Оказался вдруг. Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
Оказался вдруг.Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
23 июня 2022
Нашли замену. Турция хочет потеснить Китай и стать главным партнером России в обходе санкций. Почему это нужно Эрдогану?
Нашли замену.Турция хочет потеснить Китай и стать главным партнером России в обходе санкций. Почему это нужно Эрдогану?
25 августа 2022

Даже находящийся под санкциями технологический гигант Huawei, на который рассчитывали в качестве поставщика ключевого технологического оборудования, начал закрывать свои российские магазины и переводить сотрудников в Казахстан. В августе стало известно, что китайский автоконцерн Chery отказался выпускать машины на площадке УАЗа из-за санкций. Еще весной Китай попросил Россию не надеяться на помощь в организации параллельного импорта деталей для обслуживания самолетов Boeing и Airbus. А в начале сентября сообщалось, что китайская платежная система UnionPay ограничила работу с российскими банками, попавшими под западные санкции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Описаны подробности наступления ВСУ в Харьковской области
Российский парикмахер назвала удачные стрижки для славянского типа волос
Лидер Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз
На Украине засомневались в завершении спецоперации в 2022 году
На Украине рассказали о принятом в ноябре плане обороны страны
Биг-Бен облили белой краской в знак протеста
Исследована основная причина возрастных нарушений зрения
Подозреваемый в убийстве бизнесмена в Москве раскрыл свою версию произошедшего
Стало известно о провальной атаке ВСУ на Шевченково
Посол России признал нежелание Китая портить отношения с Западом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.