UnionPay ограничила прием в России выпущенных за рубежом карт

РБК: платежная система UnionPay ограничила прием в России своих выпущенных за рубежом карт

Китайская платежная система UnionPay ограничила работу с российскими банками-эквайерами, которые находятся под санкциями западных стран: она ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах. Об этом в пятницу, 2 сентября, пишет РБК со ссылкой на два источника в банках и на платежном рынке.

Один из собеседников издания считает, что UnionPay могла ограничить прием карт в России из-за страха вторичных санкций. Другой источник уточняет, что карты перестали работать еще в апреле-мае.

Источник издания на платежном рынке подтвердил, что UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. В частности, только по устному уведомлению был отключен прием иностранных карт UnionPay.

Ранее россиян предупредили, что после приостановки деятельности Visa и Mastercard в России на рынке появилось множество фирм-посредников, которые предоставляют услуги по оформлению карт в странах СНГ. Услуги законом не запрещены, однако они связаны с риском утечки данных, в связи с чем могут возникнуть проблемы.

