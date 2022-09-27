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Дизайнеры нашли неожиданное применение презервативам

Дизайнеры бренда Botter создали для показа марки перчатки из презерватива

Дизайнеры бренда Botter нашли неожиданное применение презервативам при создании новой коллекции марки. Соответствующее видео опубликовал на своем YouTube-канале критик Блисс Фостер.

Модельеры Рушеми Боттер и Лиси Херребрюг создали перчатки из средства контрацепции, в котором вышел на подиум один из моделей. На размещенных кадрах видно, как они надевают на руку манекенщика презерватив, наполненный водой с голубой краской, и закрепляют его скотчем. В конце ролика демонстрируется, что участник показа надел поверх аксессуара коричневый пиджак.

«Небольшое мастерство, которое они проделали за кулисами, выглядело прекрасно на шоу», — высказался Фостер, публикация которого набрала более 124 тысяч просмотров.

В сентябре 2021 года российский магазин Poison Drop начал продавать серьги-презервативы. Речь идет о крупных золотистых серьгах испано-итальянского бренда Rod Almayate в виде упаковки презерватива. Известно, что стоимость изделия составляет 29 300 рублей.

Карина Черных
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