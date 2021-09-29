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Российский магазин начал продавать серьги-презервативы и озадачил покупателей

Российский магазин украшений Poison Drop начал продавать серьги в виде презерватива
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Фото: @poisondropru

Российский магазин украшений Poison Drop начал продавать серьги необычной формы и вызвал недоумение в сети. Соответствующие фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте компании.

Речь идет о крупных золотистых серьгах испано-итальянского бренда Rod Almayate в виде упаковки презерватива. Известно, что стоимость изделия составляет 29 300 рублей. На снимке, опубликованном на странице магазина, в них позирует модная блогерша Карина Нигай на Неделе моды в Милане.

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Публикация набрала больше 2 тысяч лайков. Некоторые клиенты Poison Drop заинтересовались товаром, однако другие были озадачены дизайном украшения. «Хорошо не использованные», «Пошлятина! Да и некрасиво!», «Жесть! А потом тампоны и прокладки на уши вешать начнем», «Куда мы катимся», — писали они в комментариях.

В июне новое украшение для подбородка и нижней губы вызвало недоумение в сети. Изделие немецкого бренда MYL Berlin представляет собой металлическую панель, которая нависает над подбородком и закрепляется на нижней губе с помощью двух крючков. «Похоже на вешалку, странная вещь», — высказывались пользователи соцсетей.

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