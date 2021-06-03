Новое украшение для подбородка и нижней губы вызвало недоумение в сети

Дизайнеры немецкого бренда MYL Berlin изобрели украшение для подбородка и нижней губы и вызвали недоумение в сети. Об этом сообщает Independent.

Изделие представляет собой металлическую панель, которая нависает над подбородком и закрепляется на нижней губе с помощью двух крючков. Стоимость новинки под названием Mundstuck 2 составляет 149 фунтов стерлингов (около 15 тысяч рублей).

Украшение привлекло внимание журналистки издания Jacobin Дон Фостер (Dawn Foster), соответствующий пост она опубликовала в своем аккаунте в Twitter. «Просто реву от этой ерунды за 150 фунтов. Таргетированная реклама издевается надо мной. Зачем? Почему?» — пожаловалась женщина, прикрепляя к публикации фотографию описанного аксессуара.

Другие пользователи соцсети также выразили свое мнение по поводу Mundstuck 2 в комментариях под постом Фостер. «150 фунтов и ты выглядишь как бульдог? Отлично!», «Похоже на вешалку, странная вещь», «Что-то вроде скрепки для бумаги. Полный абсурд», — писали они.

Представители MYL Berlin пока никак не отреагировали на обсуждение в Twitter.

В марте дизайн украшения из полимера люксового бренда за сотни тысяч рублей разозлил покупателей. Речь идет о бусах из резины итальянского модного дома Bottega Veneta, на которые нанизаны маленькие цветки синего, желтого, красного и зеленого цветов. Аксессуар изготовлен из дешевого материала без использования драгоценных камней. При этом его стоимость составляет 3285 долларов (247 тысяч рублей).