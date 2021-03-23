Украшение бренда из дешевого материала за 247 тысяч рублей разозлило покупателей

Дизайн украшения из полимера люксового бренда за сотни тысяч рублей разозлил покупателей. На соотвествующие комментарии в Twitter обратили внимание в Daily Mail.

Речь идет о бусах из резины итальянского модного дома Bottega Veneta, на которые нанизаны маленькие цветки синего, желтого, красного и зеленого цветов. Отмечается, что аксессуар изготовлен из дешевого материала без использования драгоценных камней. При этом его стоимость составляет 3285 долларов (247 тысяч рублей).

Пользователи сети не оценили новое украшение марки и принялись писать об этом в многочисленных постах в соцсетях. «Bottega Veneta реально продает шнур за 3000 долларов», «Что за тупость?», «Мы платим просто за то, что это люксовый бренд?», — высказывались они.

В то же время другие покупатели отметили, что делали такие бусы своими руками в детстве: «Я делала такие аксессуары все лето и продавала их по три доллара», «Вы серьезно? Я все детство делала такие бусы», «Я могла разбогатеть на своем рукоделии. Полнейший шок».

В январе покупатели высмеяли колье бренда в виде провода за сотни тысяч рублей. В ассортименте модельного дома Bottega Veneta появилось резиновое колье, которое выполнено в виде спирального провода. Стоимость изделия составляет 1700 фунтов стерлингов (176 тысяч рублей).