Покупатели высмеяли колье бренда в виде провода за сотни тысяч рублей

Покупатели люксового бренда Bottega Veneta высмеяли новое украшение марки за сотни тысяч рублей из-за его сходства с шнуром для смартфона. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет о резиновом колье, которое выполнено в виде спирального провода. Стоимость изделия составляет 1700 фунтов стерлингов (176 тысяч рублей). Аксессуар представлен в ассортименте итальянского бренда в белом цвете.

Пользователи высмеяли дизайн продукции Bottega Veneta в комментариях в социальных сетях. «Хм, Bottega продает шнур для телефона в качестве чокера за две тысячи долларов», «Bottega просто продает телефонный шнур из дома твоей бабушки за тысячи долларов — пожалуй, я пас», «Как можно продавать провод за такие деньги? Я в шоке», — высказывались покупатели.

В декабре 2020 года юзеры раскритиковали сумку бренда за 75 тысяч рублей из-за ее сходства с хлебом. В новой коллекции модного дома Moschino появились клатч и сумка искусственной кожи, которые изготовлены в виде багета и круассана.