Девушки напугали пожарных способом изготавливать украшения в домашних условиях

Блогерши придумали способ изготавливать кольца в стиле 90-х в домашних условиях и напугали пожарных. На ролики, размещенные в TikTok, обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных кадрах пользовательницы кладут разноцветные пластиковые бусины в ряд между накаленными пластинами утюжка для укладки волос. Согласно инструкции из видео, когда бусины начинают плавиться и соединяются между собой, их необходимо достать и сформировать из них кольцо по размеру пальца.

Британский работник пожарной службы (его имя не раскрывается) в разговоре с представителями издания рассказал о последствиях, с которыми могут столкнуться девушки, опробовавшие упомянутый лайфхак. По его словам, при соприкосновении с кожей горячий пластик оставляет ожоги.

Кроме того, специалист подчеркнул, что существует вероятность возникновения пожара при неверном использовании прибора для укладки волос. «Пожалуйста, используйте утюжок осторожно и только по назначению, чтобы избежать воспламенения», — пояснил он.

В то же время менеджер магазина товаров для рукоделия Ричард Фьюингс (Richard Fewings) обратил внимание читателей на то, что расплавившиеся бусины могут прилипнуть к накаленным пластинам утюжка, после чего он выйдет из строя. Чтобы избежать поломки прибора для укладки волос, он порекомендовал приобрести специальную бумагу, через которую можно плавить пластик.

В декабре 2019 года жительница Австралии получила химический ожог третьей степени после использования дешевой краски для волос. Девушка разместила фотографии с обожженной кожей в Facebook и заявила, что это была самая большая ошибка в ее жизни.