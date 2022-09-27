Туроператоры раскрыли ситуацию с проблемами россиян при выезде за границу

Туроператоры заявили, что их клиенты не сталкиваются со сложностями при выезде за границу

Отечественные туроператоры раскрыли ситуацию с проблемами россиян при выезде за границу — большинство соотечественников не сталкиваются с какими-либо сложностями при пересечении границы России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

«Чтобы на границе разворачивали? Не было такого. Только единичные аннуляции из-за повесток», — заявили в компании «Русский экспресс». Аналогичные заявления сделали в пресс-службах туроператоров Anex Tour и «Интурист». Отмечается, что в отдельных случаях у граждан могут уточнить время покупки тура и попросить предъявить обратные билеты.

При этом, по словам директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, часть туристов самостоятельно аннулируют туры из-за боязни потерять деньги.

Ранее сообщалось, что россиянам, желающим срочно выехать за рубеж, предложили воспользоваться услугами частных самолетов. Так, полет на бизнес-джете обойдется путешественникам от 508 тысяч рублей до миллиона.

