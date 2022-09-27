Путин порассуждал о приоритетах на территориях с референдумами

Путин заявил, что спасение жителей территорий с референдумами является приоритетом России

Спасение людей, которые проживают на территориях, где проводятся референдумы, является приоритетом для общества России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время совещания о ходе сезонных полевых работ, его слова приводит ТАСС.

«Сегодня в условиях проведения специальной военной операции и референдумов в Донбассе спасение людей на всех территориях, именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, — все это находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны», — сказал глава государства.

Ранее депутаты Госдумы Ирина Белых и Мария Бутина выразили поддержку действий президента России Владимира Путина и проведения референдумов о присоединении к России. Они также заявили о том, что полностью доверяют действиям президента.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября включительно.