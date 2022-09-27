Появились кадры разрушений после обстрела российского села со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков показал кадры разрушений после обстрела села Зиборовка

В сети появились кадры разрушений после обстрела села Зиборовка в Белгородской области со стороны Украины. Их опубликовал губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

На фотографиях видно, что из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) сильно поврежден дом — у него разрушена стена и выбиты стекла.

Об обстреле села в Белгородской области стало известно во вторник, 27 сентября. По предварительным данным, никто не пострадал. Повреждения получили два автомобиля, пять частных домовладений, а также кровля школы.

В Белгородской области до 7 октября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что такой уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.