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Появились кадры разрушений после обстрела российского села со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков показал кадры разрушений после обстрела села Зиборовка

Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В сети появились кадры разрушений после обстрела села Зиборовка в Белгородской области со стороны Украины. Их опубликовал губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

На фотографиях видно, что из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) сильно поврежден дом — у него разрушена стена и выбиты стекла.

Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Об обстреле села в Белгородской области стало известно во вторник, 27 сентября. По предварительным данным, никто не пострадал. Повреждения получили два автомобиля, пять частных домовладений, а также кровля школы.

В Белгородской области до 7 октября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что такой уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

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Анастасия Шейкина
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