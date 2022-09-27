Власти приграничного региона сообщили об обстреле российского села ВСУ

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Зиборовка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли российское село Зиборовка в Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegtam-канале.

По данным властей, повреждения получили два автомобиля, пять частных домовладений, а также кровля школы. Гладков подчеркнул, что дети находятся на дистанционном обучении, поэтому их не было внутри. Жертв и пострадавших в результате обстрела, предварительно, нет.

Губернатор также сообщил, что выехал в Зиборовку вместе с главой округа Владимиром Ждановым. По его словам, сейчас оперативные службы проводят в селе подомовой обход.

Ранее Baza сообщала, что 25 сентября беспилотник атаковал электроподстанциию «Фрунзенская» в белгородском селе Драгунское. По информации издания, дрон был оснащен взрывным устройством, собранным из наступательной ручной гранаты РГД-5 и пластида.