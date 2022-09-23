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Власти приграничного региона сообщили об обстреле села

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Вознесеновка

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Приграничное село Вознесеновка обстреляли Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате попадания снаряда есть повреждения в пяти частных домовладениях по улице Садовая, также посечены три автомобиля», — сообщил глава региона.

Также он добавил, что, по словам главы округа Владимира Жданова, пострадавших на данный момент нет.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что в результате обстрела ВСУ приграничного села Двулучное Белгородской области образовалась воронка радиусом 12 метров. Жертв и пострадавших в результате атаки нет.

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Никита Абрамов
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