Власти приграничного региона сообщили об обстреле села
Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Вознесеновка
Приграничное село Вознесеновка обстреляли Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В результате попадания снаряда есть повреждения в пяти частных домовладениях по улице Садовая, также посечены три автомобиля», — сообщил глава региона.
Также он добавил, что, по словам главы округа Владимира Жданова, пострадавших на данный момент нет.
Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что в результате обстрела ВСУ приграничного села Двулучное Белгородской области образовалась воронка радиусом 12 метров. Жертв и пострадавших в результате атаки нет.