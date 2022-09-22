Власти приграничного региона сообщили о 12-метровой воронке из-за обстрела ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил о 12-метровой воронке в результате обстрела ВСУ

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного села Двулучное Белгородской области образовалась воронка радиусом 12 метров. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Со стороны Украины сегодня было обстреляно село Двулучное Валуйского городского округа. В результате попадания снаряда образовалась воронка радиусом 12 метров. Есть разрушения», — сказал представитель власти.

В результате атаки ВСУ, добавил губернатор, жертв и пострадавших нет.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле села Елизаветовка. По его словам, противник выпустил семь мин, но был подавлен ответным огнем.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).