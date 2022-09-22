Стали известны подробности о минометном обстреле ВСУ российского села
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по селу Елизаветовка Курской области семь мин. Подробности обстрела рассказал губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, противник был подавлен ответным огнем. Обстрел обошелся без жертв и значительных разрушений, подчеркнул губернатор.
О минометном обстреле села Елизаветовка стало известно днем 22 сентября. О нем также сообщил глава региона.
Ранее украинские войска, предположительно, с воздуха сбросили неустановленное взрывное устройство на электроподстанцию Суджа в Курской области. По словам Старовойта, в результате был выведен из строя трансформатор. Экстренные службы оперативно ликвидировали пожар и не допустили перебоев с электричеством.
20 сентября ВСУ нанесли удар по приграничному поселку Теткино. В населенном пункте сработала система оповещения, и жители успели спрятаться в укрытия. В результате обстрела никто не пострадал, однако были повреждены несколько домовладений.