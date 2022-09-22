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Стали известны подробности о минометном обстреле ВСУ российского села

Губернатор Курской области Старовойт сообщил, что ВСУ выпустили семь мин по Елизаветовке

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по селу Елизаветовка Курской области семь мин. Подробности обстрела рассказал губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, противник был подавлен ответным огнем. Обстрел обошелся без жертв и значительных разрушений, подчеркнул губернатор.

О минометном обстреле села Елизаветовка стало известно днем 22 сентября. О нем также сообщил глава региона.

Ранее украинские войска, предположительно, с воздуха сбросили неустановленное взрывное устройство на электроподстанцию Суджа в Курской области. По словам Старовойта, в результате был выведен из строя трансформатор. Экстренные службы оперативно ликвидировали пожар и не допустили перебоев с электричеством.

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20 сентября ВСУ нанесли удар по приграничному поселку Теткино. В населенном пункте сработала система оповещения, и жители успели спрятаться в укрытия. В результате обстрела никто не пострадал, однако были повреждены несколько домовладений.

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Константин Лысяков
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