Стали известны подробности о минометном обстреле ВСУ российского села

Губернатор Курской области Старовойт сообщил, что ВСУ выпустили семь мин по Елизаветовке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по селу Елизаветовка Курской области семь мин. Подробности обстрела рассказал губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, противник был подавлен ответным огнем. Обстрел обошелся без жертв и значительных разрушений, подчеркнул губернатор.

О минометном обстреле села Елизаветовка стало известно днем 22 сентября. О нем также сообщил глава региона.

Ранее украинские войска, предположительно, с воздуха сбросили неустановленное взрывное устройство на электроподстанцию Суджа в Курской области. По словам Старовойта, в результате был выведен из строя трансформатор. Экстренные службы оперативно ликвидировали пожар и не допустили перебоев с электричеством.

20 сентября ВСУ нанесли удар по приграничному поселку Теткино. В населенном пункте сработала система оповещения, и жители успели спрятаться в укрытия. В результате обстрела никто не пострадал, однако были повреждены несколько домовладений.