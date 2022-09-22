ВСУ открыли огонь из минометов по приграничному российскому селу

Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ ведут обстрел села Елизаветовка из минометов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел приграничного села Елизаветовка в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, украинские войска открыли огонь по российской территории из минометов. Старовойт обещал сообщить подробности обстрела позже.

Ранее стало известно, что днем 22 сентября ВСУ сбросили на электроподстанцию Суджа в Курской области неустановленное взрывное устройство. По словам Старовойта, в результате был выведен из строя трансформатор.

20 сентября Украина обстреляла приграничный российский поселок Теткино. Во время удара противника местные жители находились в укрытиях. В результате атаки были частично разрушены несколько домовладений.