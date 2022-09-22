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В граничащем с Украиной регионе атаковали подстанцию

Курский губернатор Старовойт сообщил о сброшенном на подстанцию Суджа взрывном устройстве
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

В Курской области на электроподстанцию Суджа, предположительно, с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство. Об атаке сообщил губернатор граничащего с Украиной региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 11:20, предположительно, с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство на электроподстанцию Суджа, в результате чего был выведен из строя трансформатор», — объяснил глава области.

По его словам, удалось оперативно ликвидировать возгорание и не допустить перебоев с подачей электроэнергии.

Ранее в сети появились кадры разрушений в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Теткино в Курской области, о котором сообщалось 20 сентября. На фотографиях видны посеченные дома и разбитые окна, на земле также есть следы от снарядов. Некоторые домовладения частично разрушены.

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Никита Абрамов
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