В граничащем с Украиной регионе атаковали подстанцию

Курский губернатор Старовойт сообщил о сброшенном на подстанцию Суджа взрывном устройстве

В Курской области на электроподстанцию Суджа, предположительно, с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство. Об атаке сообщил губернатор граничащего с Украиной региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 11:20, предположительно, с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство на электроподстанцию Суджа, в результате чего был выведен из строя трансформатор», — объяснил глава области.

По его словам, удалось оперативно ликвидировать возгорание и не допустить перебоев с подачей электроэнергии.

Ранее в сети появились кадры разрушений в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Теткино в Курской области, о котором сообщалось 20 сентября. На фотографиях видны посеченные дома и разбитые окна, на земле также есть следы от снарядов. Некоторые домовладения частично разрушены.