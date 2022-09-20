Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Появились кадры разрушений после обстрела российского поселка со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт показал кадры разрушений после обстрела ВСУ поселка Теткино

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

В сети появились кадры разрушений после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Теткино в Курской области. Их опубликовал губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

На фотографиях видны посеченные дома и разбитые окна, на земле также есть следы от снарядов. Некоторые домовладения частично разрушены.

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

По словам Старовойта, в поселке упали не менее 20 снарядов. В результате обстрела никто не пострадал.

20 сентября губернатор региона сообщал о начале обстрела Теткино ВСУ. В поселке сработала система оповещения, жители находились в укрытии.

В Курской области до 22 сентября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Киеве заявили о планах после референдумов на подконтрольных России территориях
Стала известна цена предотвращения коллапса энергетического рынка Германии
Появились кадры разрушений после обстрела российского поселка со стороны Украины
Замначальника российской тюрьмы брал взятки у подчиненных за отгулы
Бестактный поступок пассажира самолета вызвал споры в сети
На Украине усомнились в завершении конфликта зимой
Мостовой назвал последствия для сборной России из-за неучастия в Евро-2024
Российский губернатор рассказал о разрушениях в поселке из-за обстрела ВСУ
Парикмахер раскрыла способ выглядеть моложе с помощью одной прически
Популярный комик раскрыл главные правила работы в шоу на ТНТ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.