Появились кадры разрушений после обстрела российского поселка со стороны Украины
В сети появились кадры разрушений после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Теткино в Курской области. Их опубликовал губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.
На фотографиях видны посеченные дома и разбитые окна, на земле также есть следы от снарядов. Некоторые домовладения частично разрушены.
По словам Старовойта, в поселке упали не менее 20 снарядов. В результате обстрела никто не пострадал.
20 сентября губернатор региона сообщал о начале обстрела Теткино ВСУ. В поселке сработала система оповещения, жители находились в укрытии.
В Курской области до 22 сентября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.