Появились кадры разрушений после обстрела российского поселка со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт показал кадры разрушений после обстрела ВСУ поселка Теткино

В сети появились кадры разрушений после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Теткино в Курской области. Их опубликовал губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

На фотографиях видны посеченные дома и разбитые окна, на земле также есть следы от снарядов. Некоторые домовладения частично разрушены.

По словам Старовойта, в поселке упали не менее 20 снарядов. В результате обстрела никто не пострадал.

20 сентября губернатор региона сообщал о начале обстрела Теткино ВСУ. В поселке сработала система оповещения, жители находились в укрытии.

В Курской области до 22 сентября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.